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Расписание матчей
Лига наций
Австрия - Дания
Австрия - Дания: обзор матча 06 июня 2022
Австрия
06.06.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A1, 2 тур
1 : 2
Завершен
Дания
67'
К. Шлагер
28'
П. Хейбьерг
84'
Й. Стригер Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Дания
84'
ГОЛ! 1:2!
Й. Стригер Ларсен
Пас отдал
К. Эриксен
80'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Йенсен
Замена
М. Вебер
️️️️
М. Фридль
78'
ГОЛ! 1:1!
К. Шлагер
Пас отдал
М. Арнаутович
67'
66'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Й. Меле
65'
Желтая карточка
М. Йенсен
Замена
К. Дансо
️️️️
С. Пош
63'
52'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Я. Вестергор
52'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
М. Брейтуэйт
51'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
М. Грегоритч
️️️️
С. Калайджич
46'
Замена
М. Забитцер
️️️️
К. Баумгартнер
46'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Д. Любичич
46'
35'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Хейбьерг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
23
Марко Фридль
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ОП
19
Деян Любичич
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Австрия
12
Мартин Фрайзль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Дания
22
Петер Виндаль
ВР
0
Даниэль Иверсен
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
18
Филип Биллинг
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Пенц
23
Фридль
8
Алаба
5
Пош
16
Триммель
6
Зайвальд
19
Любичич
20
Лаймер
4
Шлагер
10
Баумгартнер
9
Калайджич
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
3
Вестергор
6
Нельссон
2
Андерсен
13
Кристенсен
5
Меле
23
Хейбьерг
7
Йенсен
10
Эриксен
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
23
Фридль
14
Вебер
14
Вебер
23
Фридль
5
Пош
3
Дансо
3
Дансо
5
Пош
10
Баумгартнер
9
Забитцер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
9
Калайджич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Калайджич
19
Любичич
7
Арнаутович
7
Арнаутович
19
Любичич
5
Меле
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
5
Меле
7
Йенсен
8
Делэни
8
Делэни
7
Йенсен
20
Поульсен
14
Дамсгор
14
Дамсгор
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
9
Брейтуэйт
3
Вестергор
21
Корнелиус
21
Корнелиус
3
Вестергор
Остались в запасе
Австрия
Дания
12
Мартин Фрайзль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Гернот Траунер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
22
Петер Виндаль
ВР
0
Даниэль Иверсен
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Мартин Фрайзль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Гернот Траунер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
22
Петер Виндаль
ВР
0
Даниэль Иверсен
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Австрия - Дания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
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