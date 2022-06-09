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Расписание матчей
Лига наций
Мальта - Эстония
Мальта - Эстония: обзор матча 09 июня 2022
Мальта
09.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа D2, 3 тур
1 : 2
Завершен
Эстония
56'
К. Хейн (АГ)
21'
К. Васильев
90+4'
Х. Аниер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальта - Эстония
90'
+6
Замена
М. Миллер
️️️️
К. Васильев
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Х. Аниер
90'
+3
Желтая карточка
С. Зенев
Замена
Д. Велла
️️️️
М. Гилламьер
80'
Замена
Л. Гамбин
️️️️
Ю. Дегабриэле
80'
Желтая карточка
М. Гилламьер
78'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
А. Сатариано
69'
60'
Замена
С. Зенев
️️️️
Р. Кирсс
60'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Э. Сорга
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Хейн
56'
48'
Желтая карточка
М. Кяйт
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Васильев
Пенальти не реализован!
Т. Теума
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
18
Карол Метс
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
19
Кен Калласте
ПЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Мальта
12
Кэйн Формоса
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
20
Люк Гамбин
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
13
Владислав Крейда
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
3-3-2-1
1
Бонелло
13
Пепе
2
Борг
23
Сатариано
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
9
Пайбер
10
Теума
18
Дегабриэле
3-2-3-2
1
Хейн
3
Паскочи
16
Тамм
23
Тенисте
19
Калласте
18
Метс
4
Кяйт
14
Васильев
8
Соометс
9
Сорга
9
Кирсс
18
Дегабриэле
20
Гамбин
20
Гамбин
18
Дегабриэле
6
Гилламьер
21
Велла
21
Велла
6
Гилламьер
23
Сатариано
11
Монтебелло
11
Монтебелло
23
Сатариано
14
Васильев
17
Миллер
17
Миллер
14
Васильев
9
Сорга
8
Аниер
8
Аниер
9
Сорга
9
Кирсс
10
Зенев
10
Зенев
9
Кирсс
Остались в запасе
Мальта
Эстония
12
Кэйн Формоса
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
13
Владислав Крейда
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
12
Кэйн Формоса
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
13
Владислав Крейда
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Мальта - Эстония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
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