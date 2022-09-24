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Расписание матчей
Лига наций
Израиль - Албания
Израиль - Албания: обзор матча 24 сентября 2022
Израиль
24.09.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа B2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Албания
46'
Ш. Вайссман
90+2'
Т. Барибо
88'
М. Узуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Израиль - Албания
ГОЛ! 2:1!
Т. Барибо
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Узуни
Замена
Р. Шломо
️️️️
М. Витор
87'
Замена
Т. Барибо
️️️️
Ш. Вайссман
86'
78'
Замена
Э. Михай
️️️️
А. Айети
78'
Замена
М. Узуни
️️️️
С. Цикалеши
Замена
О. Атцили
️️️️
Л. Абада
77'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
74'
Замена
Д. Гроппер
️️️️
Э. Карцев
73'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Д. Лейднер
73'
67'
Замена
Н. Байрами
️️️️
К. Асллани
67'
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
А. Абраши
65'
Желтая карточка
С. Цикалеши
Желтая карточка
Д. Азиза
52'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Вайссман
Пас отдал
Г. Каничовски
46'
46'
Замена
Ф. Везели
️️️️
И. Баллиу
45'
Желтая карточка
А. Айети
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
0
Эден Карцев
ОП
11
Долев Азиза
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
20
Лиел Абада
ПВ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Клаус Гясула
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
19
Ор Дадья
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
17
Ияд Абу
ЦЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Омри Альтман
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
0
Итамар Швиро
ЦФ
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
20
Энис Цокай
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
3-3-1-2-1
18
Глазер
3
Голдберг
6
Лави
4
Витор
12
Лейднер
0
Карцев
2
Даса
11
Азиза
16
Каничовски
20
Абада
12
Вайссман
4-1-3-2
1
Стракоша
4
Хюсай
5
Айети
18
Исмайли
2
Баллиу
8
Асллани
8
Гясула
14
Лячи
22
Абраши
16
Цикалеши
9
Броя
0
Карцев
20
Гроппер
20
Гроппер
0
Карцев
4
Витор
4
Шломо
4
Шломо
4
Витор
20
Абада
15
Атцили
15
Атцили
20
Абада
12
Лейднер
3
Глейзер
3
Глейзер
12
Лейднер
12
Вайссман
9
Барибо
9
Барибо
12
Вайссман
2
Баллиу
5
Везели
5
Везели
2
Баллиу
5
Айети
4
Михай
4
Михай
5
Айети
22
Абраши
20
Рамадани
20
Рамадани
22
Абраши
8
Асллани
10
Байрами
10
Байрами
8
Асллани
16
Цикалеши
11
Узуни
11
Узуни
16
Цикалеши
Остались в запасе
Израиль
Албания
18
Офир Марсиано
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
19
Ор Дадья
ЦЗ
17
Ияд Абу
ЦЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
11
Омри Альтман
ЦП
0
Итамар Швиро
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
18
Офир Марсиано
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
19
Ор Дадья
ЦЗ
17
Ияд Абу
ЦЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
11
Омри Альтман
ЦП
0
Итамар Швиро
ЦФ
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Израиль - Албания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
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