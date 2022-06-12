Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Швеция
Норвегия - Швеция: обзор матча 12 июня 2022
Норвегия
12.06.2022, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа B4, 4 тур
3 : 2
Завершен
Швеция
10'
Э. Холанд
54'
Э. Холанд (П)
77'
А. Серлот
62'
Э. Форсберг
90+5'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Швеция
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
В. Дьекереш
Замена
В. Бериша
️️️️
Э. Холанд
89'
85'
Замена
С. Папаяннопулос
️️️️
Э. Куртулуш
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
84'
83'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Й. Каюсте
79'
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
ГОЛ! 3:1!
А. Серлот
Пас отдал
Э. Холанд
77'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Ю. Рюэрсон
66'
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Эдегор
66'
Замена
П. Берг
️️️️
М. Торсбю
66'
Желтая карточка
С. Берге
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
Д. Кулушевски
59'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
А. Исак
59'
Замена
В. Классон
️️️️
Й. Карлстрем
58'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Р. Квайсон
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
М. Меллер Дели
57'
56'
Желтая карточка
Э. Крафт
Желтая карточка
Л. Эстигард
56'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Холанд
54'
Желтая карточка
М. Эдегор
40'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Бьоркан
10'
8'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
20
Эмиль Крафт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Йеспер Карлстрем
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
6
Патрик Берг
ОП
18
Кристиан Торстведт
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Швеция
0
Андреас Линде
ВР
23
Якоб Ринне
ВР
0
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
0
Магнус Эрикссон
ЦП
20
Павле Вагич
ЦФ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюланд
15
Бьоркан
4
Эстигард
4
Страндберг
14
Рюэрсон
8
Берге
2
Торсбю
20
Дели
10
Эдегор
9
Холанд
7
Серлот
4-1-1-2-2
1
Ольсен
20
Куртулуш
20
Крафт
14
Экдаль
5
Гудмундссон
8
Каюсте
16
Карлстрем
21
Кулушевски
10
Форсберг
22
Квайсон
9
Исак
10
Эдегор
18
Торстведт
18
Торстведт
10
Эдегор
14
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
20
Дели
11
Эльюнусси
11
Эльюнусси
20
Дели
9
Холанд
14
Бериша
14
Бериша
9
Холанд
20
Куртулуш
0
Папаяннопулос
0
Папаяннопулос
20
Куртулуш
8
Каюсте
0
Эрикссон
0
Эрикссон
8
Каюсте
22
Квайсон
11
Эланга
11
Эланга
22
Квайсон
16
Карлстрем
17
Классон
17
Классон
16
Карлстрем
9
Исак
17
Дьекереш
17
Дьекереш
9
Исак
Остались в запасе
Норвегия
Швеция
21
Матиас Норманн
ОП
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
0
Андреас Линде
ВР
23
Якоб Ринне
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
20
Павле Вагич
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
21
Матиас Норманн
ОП
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
0
Андреас Линде
ВР
23
Якоб Ринне
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
20
Павле Вагич
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Норвегия - Швеция
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Норвегия
Швеция
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+