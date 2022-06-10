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Лига наций
Албания - Израиль
Албания - Израиль: обзор матча 10 июня 2022
Албания
10.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа B2, 3 тур
1 : 2
Завершен
Израиль
45+2'
А. Броя (П)
57'
М. Соломон
73'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Албания - Израиль
Желтая карточка
Э. Чекичи
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Д. Перец
90'
+1
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Ш. Вайссман
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Ф. Везели
84'
Замена
Д. Вриони
️️️️
А. Абраши
84'
Замена
Б. Балай
️️️️
М. Узуни
84'
81'
Замена
М. Даббур
️️️️
М. Соломон
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Соломон
Пас отдал
Ш. Вайссман
Замена
К. Гясула
️️️️
Н. Байрами
68'
64'
Замена
С. Менахем
️️️️
Д. Лейднер
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
К. Асллани
58'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Соломон
45'
+2
Желтая карточка
М. Жабер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Броя
45'
+2
17'
Желтая карточка
Э. Карцев
Желтая карточка
А. Абраши
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Амир Абраши
ЦП
10
Недим Байрами
АП
4
Эльсеид Хюсай
ПВ
9
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
0
Эден Карцев
ОП
22
Махмуд Жабер
ОП
8
Дор Перец
ЦП
20
Лиел Абада
ПВ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Албания
12
Гентьян Селмани
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
18
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Долев Азиза
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
4
Раз Шломо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бериша
18
Исмайли
6
Джимсити
5
Везели
2
Баллиу
8
Асллани
22
Абраши
11
Узуни
10
Байрами
4
Хюсай
9
Броя
4-2-1-2-1
18
Марсиано
2
Даса
3
Голдберг
4
Витор
12
Лейднер
0
Карцев
22
Жабер
8
Перец
20
Абада
10
Соломон
12
Вайссман
8
Асллани
20
Рамадани
20
Рамадани
8
Асллани
10
Байрами
8
Гясула
8
Гясула
10
Байрами
5
Везели
18
Чекичи
18
Чекичи
5
Везели
22
Абраши
9
Вриони
9
Вриони
22
Абраши
11
Узуни
19
Балай
19
Балай
11
Узуни
12
Лейднер
3
Менахем
3
Менахем
12
Лейднер
12
Вайссман
3
Глейзер
3
Глейзер
12
Вайссман
10
Соломон
9
Даббур
9
Даббур
10
Соломон
Остались в запасе
Албания
Израиль
12
Гентьян Селмани
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Долев Азиза
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
4
Раз Шломо
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
12
Гентьян Селмани
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Долев Азиза
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
4
Раз Шломо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Албания - Израиль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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