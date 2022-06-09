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Расписание матчей
Лига наций
Швеция - Сербия
Швеция - Сербия: обзор матча 09 июня 2022
Швеция
09.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа B4, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сербия
45+3'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швеция - Сербия
90'
Желтая карточка
У. Рачич
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Э. Эланга
86'
78'
Замена
С. Лукич
️️️️
Л. Йович
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Ольссон
77'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
В. Классон
77'
70'
Замена
У. Рачич
️️️️
Ф. Джуричич
63'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Д. Лазович
63'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Терзич
60'
Желтая карточка
С. Павлович
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Л. Йович
Пас отдал
С. Павлович
Желтая карточка
К. Ольссон
42'
Замена
Э. Куртулуш
️️️️
Й. Нильссон
42'
36'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Желтая карточка
М. Сванберг
34'
28'
Желтая карточка
Н. Гудель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
17
Виктор Классон
ПВ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Филип Джуричич
ПВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Швеция
0
Андреас Линде
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
0
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
21
Кристоффер Ниман
ЦП
23
Якоб Ринне
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Эрхан Машович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
18
Джордже Йованович
ЦФ
23
Марко Илич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
15
Нильссон
14
Экдаль
2
Андерссон
8
Каюсте
20
Ольссон
19
Сванберг
11
Эланга
17
Классон
22
Квайсон
3-2-2-2-1
1
Дмитрович
13
Велькович
3
Павлович
4
Миленкович
22
Лазович
17
Терзич
6
Гудель
20
Милинкович-Савич
21
Джуричич
10
Тадич
8
Йович
17
Классон
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
17
Классон
15
Нильссон
20
Куртулуш
20
Куртулуш
15
Нильссон
20
Ольссон
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольссон
11
Эланга
17
Дьекереш
17
Дьекереш
11
Эланга
21
Джуричич
19
Рачич
19
Рачич
21
Джуричич
8
Йович
22
Лукич
22
Лукич
8
Йович
17
Терзич
7
Радоньич
7
Радоньич
17
Терзич
22
Лазович
11
Костич
11
Костич
22
Лазович
Остались в запасе
Швеция
Сербия
0
Андреас Линде
ВР
0
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
21
Кристоффер Ниман
ЦП
23
Якоб Ринне
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Предраг Райкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Эрхан Машович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
18
Джордже Йованович
ЦФ
23
Марко Илич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
0
Андреас Линде
ВР
0
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
21
Кристоффер Ниман
ЦП
23
Якоб Ринне
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Эрхан Машович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
18
Джордже Йованович
ЦФ
23
Марко Илич
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Швеция - Сербия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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