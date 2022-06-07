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Расписание матчей
Лига наций
Финляндия - Черногория
Финляндия - Черногория: обзор матча 07 июня 2022
Финляндия
07.06.2022, вторник, 19:00
Лига наций, группа B3, 2 тур
2 : 0
Завершен
Черногория
31'
Й. Похьянпало
38'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Черногория
Замена
️️️️
Р. Йенсен
86'
Замена
Н. Алхо
️️️️
А. Гранлунд
79'
78'
Замена
А. Марушич
️️️️
В. Савичевич
71'
Желтая карточка
Н. Шипчич
67'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
И. Вуячич
Замена
О. Валакари
️️️️
Р. Лод
67'
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Пукки
67'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Г. Камара
67'
46'
Замена
Д. Божович
️️️️
И. Вукотич
46'
Замена
Б. Секулич
️️️️
У. Джуранович
ГОЛ! 2:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Л. Лингман
38'
ГОЛ! 1:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Т. Пукки
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
0
Лукас Лингман
ЛЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ПЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ПЗ
21
Илия Вукотич
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
0
Микаэль Сойсало
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
1
Андрия Драгоевич
ЦФ
8
Балша Секулич
ЦФ
4-3-3
1
Градецки
0
Лингман
4
Иванов
13
Гранлунд
15
Вяйсянен
3
Йенсен
6
Камара
8
Лод
20
Похьянпало
22
Нисканен
10
Пукки
4-1-2-3
12
Петкович
5
Вуячич
15
Шипчич
6
Томашевич
3
Радунович
21
Вукотич
19
Шчекич
22
Савичевич
14
Джуранович
4
Вукчевич
11
Бечирай
13
Гранлунд
17
Алхо
17
Алхо
13
Гранлунд
8
Лод
15
Валакари
15
Валакари
8
Лод
6
Камара
11
Шуллер
11
Шуллер
6
Камара
10
Пукки
26
Форсс
26
Форсс
10
Пукки
5
Вуячич
18
Хакшабанович
18
Хакшабанович
5
Вуячич
21
Вукотич
20
Божович
20
Божович
21
Вукотич
22
Савичевич
23
Марушич
23
Марушич
22
Савичевич
14
Джуранович
8
Секулич
8
Секулич
14
Джуранович
Остались в запасе
Финляндия
Черногория
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
0
Микаэль Сойсало
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
13
Милош Драгоевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
1
Андрия Драгоевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
0
Микаэль Сойсало
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
1
Андрия Драгоевич
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Финляндия - Черногория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
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