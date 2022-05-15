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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Спарта
Славия - Спарта: обзор матча 15 мая 2022
Славия
15.05.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
39'
П. Шевчик
20'
Т. Чванчара
83'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Спарта
90'
+2
Желтая карточка
Л. Гараслин
Красная карточка
С. Плавсич
90'
+1
Замена
М. Таловеров
️️️️
П. Шевчик
87'
85'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
А. Карабец
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Гложек
78'
Вторая желтая
Т. Виснер
71'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Я. Пешек
Замена
О. Лингр
️️️️
Д. Юрасек
64'
Замена
Д. Фила
️️️️
С. Тецл
64'
62'
Замена
М. Минчев
️️️️
Т. Чванчара
62'
Замена
М. Сачек
️️️️
Ф. Соучек
59'
Желтая карточка
Т. Виснер
49'
Желтая карточка
М. Витик
Замена
С. Плавсич
️️️️
Д. Самек
46'
Желтая карточка
Д. Говорка
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
П. Шевчик
Пас отдал
Д. Говорка
39'
Желтая карточка
И. Траоре
32'
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чванчара
Пас отдал
Д. Ганцко
13'
Желтая карточка
Я. Пешек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Даниэль Самек
ОП
39
Давид Юрасек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
4-1-4-1
30
Мандоус
4
Усу
2
Говорка
15
Кудела
3
Голеш
10
Самек
19
Дорли
12
Траоре
23
Шевчик
39
Юрасек
11
Тецл
4-1-3-2
29
Хеча
3
Витик
17
Ганцко
28
Виснер
2
Сухомель
37
Крейчи
10
Соучек
10
Пешек
9
Карабец
70
Чванчара
10
Гложек
23
Шевчик
40
Таловеров
40
Таловеров
23
Шевчик
39
Юрасек
32
Лингр
32
Лингр
39
Юрасек
10
Самек
95
Плавсич
95
Плавсич
10
Самек
11
Тецл
11
Фила
11
Фила
11
Тецл
10
Соучек
61
Сачек
61
Сачек
10
Соучек
9
Карабец
7
Крейчи
7
Крейчи
9
Карабец
70
Чванчара
17
Минчев
17
Минчев
70
Чванчара
10
Пешек
17
Гараслин
17
Гараслин
10
Пешек
Остались в запасе
Славия
Спарта
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
30
Доминик Холек
ВР
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Славия - Спарта
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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