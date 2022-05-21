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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 21 мая 2022
Фрайбург
21.05.2022, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
19'
М. Эггештайн
76'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
119'
Желтая карточка
К. Кампль
Желтая карточка
Э. Демирович
113'
113'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
М. Симакан
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
М. Гульде
106'
99'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
Желтая карточка
Ф. Линхарт
90'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
86'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Л. Кюблер
86'
82'
Желтая карточка
Э. Форсберг
Желтая карточка
Л. Кюблер
81'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Р. Салаи
79'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
79'
76'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкунку
Пас отдал
В. Орбан
69'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Кампль
61'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Э. Форсберг
61'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
А. Силва
57'
Желтая карточка
К. Кампль
57'
Желтая карточка
М. Симакан
57'
Красная карточка
М. Хальстенберг
ГОЛ! 1:0!
М. Эггештайн
Пас отдал
Р. Салаи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Флеккен
5
Гульде
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Салаи
9
Хелер
3-2-2-1-2
25
Гулачи
3
Симакан
16
Клостерманн
4
Орбан
39
Хенрикс
23
Хальстенберг
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
5
Гульде
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
5
Гульде
17
Кюблер
7
Шмид
7
Шмид
17
Кюблер
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
7
Салаи
9
Демирович
9
Демирович
7
Салаи
19
Силва
8
Собослаи
8
Собослаи
19
Силва
3
Симакан
24
Гвардиол
24
Гвардиол
3
Симакан
10
Форсберг
20
Мукиэле
20
Мукиэле
10
Форсберг
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
20
Ольмо
44
Кампль
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
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