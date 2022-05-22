Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Андерлехт
Брюгге - Андерлехт: обзор матча 22 мая 2022
Брюгге
22.05.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
39'
А. Сков Ольсен
87'
Д. Хендри (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Андерлехт
90'
+3
Желтая карточка
Б. Михайличенко
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
90'
+3
87'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Хендри
Замена
С. Адамян
️️️️
Н. Ланг
85'
83'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
М. Кана
Замена
С. Ламменс
️️️️
С. Миньоле
73'
73'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Д. Зиркзее
73'
Замена
К. Арнстад
️️️️
Я. Версхарен
Желтая карточка
Р. Вормер
67'
Замена
Р. Вормер
️️️️
А. Нуса
61'
55'
Желтая карточка
У. Худт
46'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
Замена
Ф. Рикка
️️️️
А. Сков Ольсен
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Андерлехт
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
4-3-2-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
13
Хендри
3
Одои
70
Ланг
20
Ванакен
17
Бьюкенан
17
Де Кетеларе
70
Сков Ольсен
7
Нуса
4-3-2
1
ван Кромбрадж
3
Делкруа
29
Худт
55
Кана
17
Гомес
24
Каллен
16
Версхарен
9
Амузу
8
Куаме
11
Зиркзее
22
Миньоле
1
Ламменс
1
Ламменс
22
Миньоле
70
Сков Ольсен
16
Рикка
16
Рикка
70
Сков Ольсен
7
Нуса
25
Вормер
25
Вормер
7
Нуса
70
Ланг
22
Адамян
22
Адамян
70
Ланг
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
11
Зиркзее
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
11
Зиркзее
16
Версхарен
10
Арнстад
10
Арнстад
16
Версхарен
55
Кана
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
55
Кана
Остались в запасе
Брюгге
Андерлехт
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Иван Леко
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Остались в запасе
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Брюгге - Андерлехт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Андерлехт
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+