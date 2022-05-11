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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Ливингстон
Сент-Миррен - Ливингстон: обзор матча 11 мая 2022
Сент-Миррен
11.05.2022, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ливингстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Ливингстон
81'
Замена
А. Обилейе
️️️️
Д. Лонгридж
81'
Замена
C. Sibbald
️️️️
С. Питтман
Замена
А. Пауэр
️️️️
И. Эрхахон
77'
Замена
J. Henderson
️️️️
Р. Флинн
76'
73'
Замена
С. Омеонга
️️️️
Д. Холт
63'
Замена
S. Soto
️️️️
C. Chukwuemeka
63'
Замена
О. Бэйли
️️️️
А. Форрест
Желтая карточка
А. Гогич
57'
55'
Желтая карточка
Д. Фицуотер
37'
Желтая карточка
А. Форрест
25'
Желтая карточка
Ш. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
5
Джо Шонесси
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
3-1-5
22
Фрэйзер
15
17
Тансер
13
Гогич
11
Килти
31
Анвик
21
Грейв
30
Мэйн
21
Эрхахон
1-3-5
32
Коновалов
16
Келли
2
Девлин
8
Питтман
8
Холт
3
Лонгридж
7
23
5
Фицуотер
14
Форрест
21
Эрхахон
4
Пауэр
4
Пауэр
21
Эрхахон
8
Флинн
17
17
8
Флинн
3
Лонгридж
67
Обилейе
67
Обилейе
3
Лонгридж
8
Питтман
10
10
8
Питтман
14
Форрест
27
Бэйли
27
Бэйли
14
Форрест
8
Холт
40
Омеонга
40
Омеонга
8
Холт
23
11
11
23
Остались в запасе
Сент-Миррен
Ливингстон
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Остались в запасе
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Миррен - Ливингстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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Сент-Миррен
Ливингстон
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
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2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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2018.06.02 19:25
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2015.11.29 05:11
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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