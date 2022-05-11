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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Селтик
Данди Юнайтед - Селтик: обзор матча 11 мая 2022
Данди Юнайтед
11.05.2022, среда, 21:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
72'
Д. Левитт
53'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Селтик
90'
+2
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Г. Якумакис
ГОЛ! 1:1!
Д. Левитт
Пас отдал
C. Mulgrew
72'
70'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Л. Абада
64'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
М. О'Райли
63'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Р. Хатате
63'
Замена
Жота
️️️️
Д. Форрест
Замена
C. Mulgrew
️️️️
К. МакДональд
58'
57'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Э. Ролстон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
1-1-1-5
33
29
МакДональд
63
Левитт
33
10
Кларк
21
Нисканен
10
25
Эдвардс
4-3-2-1
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
11
Абада
49
Форрест
7
Якумакис
29
МакДональд
4
4
29
МакДональд
33
О'Райли
14
Тернбулл
14
Тернбулл
33
О'Райли
5
Хатате
7
Рогич
7
Рогич
5
Хатате
49
Форрест
7
Жота
7
Жота
49
Форрест
7
Якумакис
7
Фурухаси
7
Фурухаси
7
Якумакис
11
Абада
38
Маэда
38
Маэда
11
Абада
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Селтик
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Данди Юнайтед - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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