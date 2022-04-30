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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Сент-Джонстон - Сент-Миррен: обзор матча 30 апреля 2022
Сент-Джонстон
30.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Миррен
53'
Г. Килти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Сент-Миррен
90'
+1
Желтая карточка
Р. Тейт
90'
Замена
И. Брофи
️️️️
А. Грейв
82'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Г. Килти
Желтая карточка
Л. Гордон
80'
77'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
Замена
С. Мэй
️️️️
М. Дэвидсон
75'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
N. Çiftçi
75'
Замена
G. Middleton
️️️️
Т. Санг
61'
Замена
C. MacPherson
️️️️
А. Кроуфорд
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Килти
Пас отдал
А. Грейв
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
10
Том Санг
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
5
Джо Шонесси
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
39
Kenzie Smith
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Алан Пауэр
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
3-2-1-4
28
Кларк
5
Хальберг
5
МакКарт
4
Гордон
24
26
Руни
8
Дэвидсон
10
Санг
21
Кроуфорд
14
7
4-1-1-5
15
22
Фрэйзер
17
Тансер
2
Тейт
13
Гогич
25
Ронан
5
Шонесси
21
Грейв
30
Мэйн
11
Килти
31
Анвик
21
Кроуфорд
8
8
21
Кроуфорд
10
Санг
45
45
10
Санг
7
9
Бэйр
9
Бэйр
7
8
Дэвидсон
17
Мэй
17
Мэй
8
Дэвидсон
11
Килти
8
Флинн
8
Флинн
11
Килти
21
Грейв
27
Брофи
27
Брофи
21
Грейв
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
36
Dean Lyness
ВР
39
Kenzie Smith
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Алан Пауэр
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
39
Kenzie Smith
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Алан Пауэр
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Сент-Миррен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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2025.01.15 14:18
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2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
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В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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2018.06.02 19:25
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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2018.06.02 19:25
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2016.04.29 20:10
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2015.11.29 05:11
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