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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Сент-Джонстон
Данди - Сент-Джонстон: обзор матча 23 апреля 2022
Данди
23.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
10'
J. Marshall
68'
Ш. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Сент-Джонстон
90'
+4
Желтая карточка
Д. МакКарт
87'
Желтая карточка
C. MacPherson
Замена
Д. Маллиган
️️️️
M. Anderson
81'
81'
Замена
С. Мэй
️️️️
N. Çiftçi
Замена
Н. МакГинн
️️️️
P. McGowan
75'
Замена
З. Радден
️️️️
S. Byrne
74'
68'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Руни
Пас отдал
М. Хальберг
65'
Замена
C. MacPherson
️️️️
А. Кроуфорд
Желтая карточка
C. Adam
54'
Замена
Л. МакКован
️️️️
P. McMullan
52'
46'
Замена
Т. Санг
️️️️
Д. Клири
ГОЛ! 1:0!
J. Marshall
Пас отдал
P. McGowan
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
3-4-4
2
6
3
8
26
10
8
21
Маллен
10
5
Суини
13
3-2-1-3
28
Кларк
5
МакКарт
24
5
Хальберг
26
Руни
4
Гордон
8
Дэвидсон
21
Кроуфорд
7
14
10
38
МакГинн
38
МакГинн
10
8
8
Маллиган
8
Маллиган
8
8
7
Радден
7
Радден
8
10
14
МакКован
14
МакКован
10
21
Кроуфорд
8
8
21
Кроуфорд
7
17
Мэй
17
Мэй
7
6
Клири
10
Санг
10
Санг
6
Клири
Остались в запасе
Данди
Сент-Джонстон
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Данди - Сент-Джонстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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