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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химик - Зенит-2
Химик - Зенит-2: обзор матча 27 мая 2022
Химик
27.05.2022, пятница, 13:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, группа B, 9 тур
0 : 4
Завершен
Зенит-2
8'
В. Запрягаев
12'
А. Сандрачук
20'
Д. Соловьев (АГ)
88'
Н. Колдунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Зенит-2
88'
ГОЛ! 0:4!
Н. Колдунов
Желтая карточка
А. Широков
87'
Замена
Г. Минаев
️️️️
Ф. Шереметов
77'
Замена
Д. Ильичев
️️️️
Д. Соловьев
77'
73'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
С. Иванов
72'
Желтая карточка
Н. Колдунов
71'
Желтая карточка
Н. Колдунов
Замена
А. Мячев
️️️️
А. Шишкин
66'
65'
Замена
И. Москаленчик
️️️️
И. Скроботов
65'
Замена
Е. Шаповалов
️️️️
Н. Терещук
65'
Замена
К. Фатеев
️️️️
А. Сандрачук
Замена
Е. Рябков
️️️️
А. Фролов
46'
Желтая карточка
Ф. Шереметов
27'
Замена
А. Серов
️️️️
Г. Шилов
22'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Д. Соловьев
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Сандрачук
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Запрягаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
5
Артем Широков
ЦЗ
88
Кирилл Ломакин
ЦЗ
3
Глеб Шилов
ПЗ
7
Антон Фролов
ЛВ
97
Алексей Шишкин
ЦП
23
Федор Шереметов
ЦП
22
Михаил Лоскутов
АП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
18
Даниил Храмов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Масляев
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
42
Данила Варичев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
90
Иван Андреев
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
66
Никита Терещук
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Химик
99
Рассул Карасёв
ВР
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
25
Антон Серов
ПЗ
8
Дмитрий Ильичев
ОП
4
Владимир Ермаков
ОП
21
Артем Мячев
ЦП
6
Егор Рябков
ЦП
88
Георгий Минаев
АП
Зенит-2
98
Максим Тимофеев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Егор Шаповалов
ЦФ
4-2-2-2
57
Шулкин
7
Абрамушкин
5
Широков
88
Ломакин
3
Шилов
97
Шишкин
23
Шереметов
7
Фролов
22
Лоскутов
18
Храмов
17
Соловьев
4-3-1-2
1
Бязров
72
Сандрачук
33
Скроботов
42
Варичев
89
Масальский
90
Андреев
47
Иванов
10
Колдунов
14
Черномырдин
39
Запрягаев
66
Терещук
97
Шишкин
21
Мячев
21
Мячев
97
Шишкин
3
Шилов
25
Серов
25
Серов
3
Шилов
23
Шереметов
88
Минаев
88
Минаев
23
Шереметов
17
Соловьев
8
Ильичев
8
Ильичев
17
Соловьев
7
Фролов
6
Рябков
6
Рябков
7
Фролов
47
Иванов
18
Сергеев
18
Сергеев
47
Иванов
72
Сандрачук
52
Фатеев
52
Фатеев
72
Сандрачук
33
Скроботов
45
Москаленчик
45
Москаленчик
33
Скроботов
66
Терещук
8
Шаповалов
8
Шаповалов
66
Терещук
Остались в запасе
Химик
Зенит-2
4
Владимир Ермаков
ОП
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
99
Рассул Карасёв
ВР
Главный тренер
Геннадий Масляев
40
Илья Вахания
ПЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
4
Владимир Ермаков
ОП
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
99
Рассул Карасёв
ВР
Остались в запасе
40
Илья Вахания
ПЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
Главный тренер
Геннадий Масляев
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Химик - Зенит-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Лысенко
(Йошкар-Ола)
Помощники судьи:
Вадим Брагин (Москва); Антон Гавриленко (Брянск)
Инспектор:
Роман Харчев (Самара)
Стадион:
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