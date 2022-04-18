Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Орхус
Сендерийск - Орхус: обзор матча 18 апреля 2022
Сендерийск
18.04.2022, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Орхус
90+5'
Н. Томсен
45'
Ф. Тингагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Орхус
90'
+8
Желтая карточка
М. Андерсон
Вторая желтая
E. Berggreen
90'
+8
Желтая карточка
E. Berggreen
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Н. Томсен
Пас отдал
С. Гартенманн
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Мунксгор
82'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
Ф. Брандхоф
Замена
Н. Томсен
️️️️
Э. Корнвиг
81'
Замена
D. Tchamba
️️️️
Э. Хольм
73'
73'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Линкс
66'
Желтая карточка
Э. Кал
Желтая карточка
M. Albaek
58'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тингагер
Пас отдал
А. Гренбек
45'
Замена
Я. Биссек
️️️️
Н. Поульсен
26'
Желтая карточка
П. Мортенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
9
Emil Berggreen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
6
Николай Томсен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Орхус
2
Oliver Lund
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
3-3-5
25
Санне
3
Гартенманн
5
10
17
22
Фредериксен
3
Хольм
9
8
Корнвиг
10
Йенсен
1
3-5-1-1
1
Хансен
3
Мунксгор
20
Хауснер
5
Тингагер
19
Кал
6
Поульсен
11
Гренбек
23
Андерсон
29
Брандхоф
11
Линкс
9
Мортенсен
8
Корнвиг
6
Томсен
6
Томсен
8
Корнвиг
3
Хольм
18
18
3
Хольм
11
Линкс
10
Уилшир
10
Уилшир
11
Линкс
29
Брандхоф
91
91
29
Брандхоф
6
Поульсен
31
Биссек
31
Биссек
6
Поульсен
Остались в запасе
Сендерийск
Орхус
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
2
Oliver Lund
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Остались в запасе
2
Oliver Lund
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Сендерийск - Орхус
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
Все
Сендерийск
Орхус
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+