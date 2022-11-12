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Динамо-Брест - Слуцк

12.11.2022, Суббота, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Динамо-Брест - Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2022
15 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Слуцк 2:0 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2021
22 тур
11 сентября, суббота 18:50 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
7 тур
29 апреля, четверг 18:00 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
17 тур
22 октября, четверг 17:00 Динамо-Брест 3:1 Слуцк
2 тур
28 марта, суббота 13:00 Слуцк 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:2 Слуцк
10 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Слуцк 1:3 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 4:0 Слуцк
8 тур
23 мая, среда 17:15 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, среда 19:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
11 тур
9 июня, четверг 19:00 Слуцк 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
19 сентября, суббота 15:30 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
7 тур
23 мая, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
28 тур
25 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Слуцк
23 тур
13 сентября, суббота 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
13 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Слуцк
6 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 20 5 5 55:17 +38 65
2. Энергетик-БГУ 30 18 6 6 50:27 +23 60
3. БАТЭ 30 16 11 3 51:21 +30 59
4. Динамо Мн 30 16 11 3 50:25 +25 59
5. Ислочь 30 16 6 8 51:33 +18 54
6. Минск 30 12 8 10 47:43 +4 44
7. Торпедо-БелАЗ 30 11 10 9 35:32 +3 43
8. Неман 30 9 14 7 39:33 +6 41
9. Гомель 30 11 8 11 33:37 -4 41
10. Славия-Мозырь 30 10 7 13 42:46 -4 37
11. Слуцк 30 7 11 12 26:41 -15 32
12. Белшина 30 6 12 12 37:50 -13 30
13. Динамо-Брест 30 5 12 13 29:43 -14 27
14. Арсенал 30 5 8 17 18:42 -24 23
15. Витебск 30 4 10 16 28:49 -21 22
16. Днепр Мог 30 3 3 24 21:73 -52 12
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