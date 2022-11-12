Введите ваш ник на сайте

Ислочь - Торпедо-БелАЗ

12.11.2022, Суббота, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Ислочь - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2022
15 тур
16 июля, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2021
24 тур
25 сентября, суббота 14:00 Ислочь 0:0 Торпедо-БелАЗ
9 тур
15 мая, суббота 18:30 Торпедо-БелАЗ 3:3 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2020
29 тур
22 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Ислочь
14 тур
20 июня, суббота 16:00 Ислочь 2:2 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 14:30 Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь
10 тур
31 мая, пятница 18:45 Ислочь 1:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
18 августа, суббота 18:45 Торпедо-БелАЗ 2:1 Ислочь
3 тур
14 апреля, суббота 19:45 Ислочь 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
29 июля, суббота 18:30 Ислочь 2:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
1 апреля, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
22 октября, суббота 15:30 Ислочь 3:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
10 июня, пятница 19:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Ислочь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 20 5 5 55:17 +38 65
2. Энергетик-БГУ 30 18 6 6 50:27 +23 60
3. БАТЭ 30 16 11 3 51:21 +30 59
4. Динамо Мн 30 16 11 3 50:25 +25 59
5. Ислочь 30 16 6 8 51:33 +18 54
6. Минск 30 12 8 10 47:43 +4 44
7. Торпедо-БелАЗ 30 11 10 9 35:32 +3 43
8. Неман 30 9 14 7 39:33 +6 41
9. Гомель 30 11 8 11 33:37 -4 41
10. Славия-Мозырь 30 10 7 13 42:46 -4 37
11. Слуцк 30 7 11 12 26:41 -15 32
12. Белшина 30 6 12 12 37:50 -13 30
13. Динамо-Брест 30 5 12 13 29:43 -14 27
14. Арсенал 30 5 8 17 18:42 -24 23
15. Витебск 30 4 10 16 28:49 -21 22
16. Днепр Мог 30 3 3 24 21:73 -52 12
...
  • Читайте нас: 