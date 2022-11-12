Ислочь - Торпедо-БелАЗ

|15 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Ислочь
|15 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Ислочь
|24 тур
|25 сентября, суббота
|14:00
|Ислочь
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|15 мая, суббота
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|3:3
|Ислочь
|29 тур
|22 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Ислочь
|14 тур
|20 июня, суббота
|16:00
|Ислочь
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|14:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Ислочь
|10 тур
|31 мая, пятница
|18:45
|Ислочь
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|18 августа, суббота
|18:45
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Ислочь
|3 тур
|14 апреля, суббота
|19:45
|Ислочь
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|29 июля, суббота
|18:30
|Ислочь
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|1 апреля, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Ислочь
|26 тур
|22 октября, суббота
|15:30
|Ислочь
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|10 июня, пятница
|19:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Ислочь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|30
|20
|5
|5
|55:17
|+38
|65
|2.
|Энергетик-БГУ
|30
|18
|6
|6
|50:27
|+23
|60
|3.
|БАТЭ
|30
|16
|11
|3
|51:21
|+30
|59
|4.
|Динамо Мн
|30
|16
|11
|3
|50:25
|+25
|59
|5.
|Ислочь
|30
|16
|6
|8
|51:33
|+18
|54
|6.
|Минск
|30
|12
|8
|10
|47:43
|+4
|44
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|11
|10
|9
|35:32
|+3
|43
|8.
|Неман
|30
|9
|14
|7
|39:33
|+6
|41
|9.
|Гомель
|30
|11
|8
|11
|33:37
|-4
|41
|10.
|Славия-Мозырь
|30
|10
|7
|13
|42:46
|-4
|37
|11.
|Слуцк
|30
|7
|11
|12
|26:41
|-15
|32
|12.
|Белшина
|30
|6
|12
|12
|37:50
|-13
|30
|13.
|Динамо-Брест
|30
|5
|12
|13
|29:43
|-14
|27
|14.
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|18:42
|-24
|23
|15.
|Витебск
|30
|4
|10
|16
|28:49
|-21
|22
|16.
|Днепр Мог
|30
|3
|3
|24
|21:73
|-52
|12