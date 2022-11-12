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Неман - Витебск

12.11.2022, Суббота, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Неман - Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2022
15 тур
16 июля, суббота 16:00 Витебск 2:2 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2021
16 тур
18 июля, воскресенье 20:45 Витебск 2:0 Неман
1 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Неман 0:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2020
17 тур
12 июля, воскресенье 20:30 Витебск 0:0 Неман
2 тур
29 марта, воскресенье 18:00 Неман 2:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
24 августа, суббота 16:00 Витебск 0:0 Неман
4 тур
19 апреля, пятница 20:45 Неман 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
14 июля, суббота 20:45 Витебск 5:1 Неман
1 тур
30 марта, пятница 19:30 Неман 1:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
26 августа, суббота 17:00 Витебск 2:2 Неман
5 тур
29 апреля, суббота 19:00 Неман 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
12 августа, пятница 19:00 Витебск 1:1 Неман
3 тур
15 апреля, пятница 18:30 Неман 0:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
3 октября, суббота 17:30 Неман 0:1 Витебск
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Витебск 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Витебск 2:3 Неман
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Витебск 0:1 Неман
4 тур
15 апреля, пятница 20:00 Неман 0:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Неман 3:0 Витебск
12 тур
5 июня, суббота 20:00 Витебск 2:2 Неман
1 тур
3 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Витебск 2:1 Неман
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Неман 1:0 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 20 5 5 55:17 +38 65
2. Энергетик-БГУ 30 18 6 6 50:27 +23 60
3. БАТЭ 30 16 11 3 51:21 +30 59
4. Динамо Мн 30 16 11 3 50:25 +25 59
5. Ислочь 30 16 6 8 51:33 +18 54
6. Минск 30 12 8 10 47:43 +4 44
7. Торпедо-БелАЗ 30 11 10 9 35:32 +3 43
8. Неман 30 9 14 7 39:33 +6 41
9. Гомель 30 11 8 11 33:37 -4 41
10. Славия-Мозырь 30 10 7 13 42:46 -4 37
11. Слуцк 30 7 11 12 26:41 -15 32
12. Белшина 30 6 12 12 37:50 -13 30
13. Динамо-Брест 30 5 12 13 29:43 -14 27
14. Арсенал 30 5 8 17 18:42 -24 23
15. Витебск 30 4 10 16 28:49 -21 22
16. Днепр Мог 30 3 3 24 21:73 -52 12
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