Неман - Витебск

|15 тур
|16 июля, суббота
|16:00
|Витебск
|2:2
|Неман
|16 тур
|18 июля, воскресенье
|20:45
|Витебск
|2:0
|Неман
|1 тур
|14 марта, воскресенье
|17:00
|Неман
|0:0
|Витебск
|17 тур
|12 июля, воскресенье
|20:30
|Витебск
|0:0
|Неман
|2 тур
|29 марта, воскресенье
|18:00
|Неман
|2:0
|Витебск
|32 тур
|19 ноября, суббота
|15:00
|Витебск
|2:3
|Неман
|15 тур
|26 июня, воскресенье
|00:00
|Витебск
|0:1
|Неман
|4 тур
|15 апреля, пятница
|20:00
|Неман
|0:1
|Витебск
|33 тур
|21 ноября, воскресенье
|15:00
|Неман
|3:0
|Витебск
|12 тур
|5 июня, суббота
|20:00
|Витебск
|2:2
|Неман
|1 тур
|3 апреля, суббота
|18:00
|Неман
|0:0
|Витебск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|30
|20
|5
|5
|55:17
|+38
|65
|2.
|Энергетик-БГУ
|30
|18
|6
|6
|50:27
|+23
|60
|3.
|БАТЭ
|30
|16
|11
|3
|51:21
|+30
|59
|4.
|Динамо Мн
|30
|16
|11
|3
|50:25
|+25
|59
|5.
|Ислочь
|30
|16
|6
|8
|51:33
|+18
|54
|6.
|Минск
|30
|12
|8
|10
|47:43
|+4
|44
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|11
|10
|9
|35:32
|+3
|43
|8.
|Неман
|30
|9
|14
|7
|39:33
|+6
|41
|9.
|Гомель
|30
|11
|8
|11
|33:37
|-4
|41
|10.
|Славия-Мозырь
|30
|10
|7
|13
|42:46
|-4
|37
|11.
|Слуцк
|30
|7
|11
|12
|26:41
|-15
|32
|12.
|Белшина
|30
|6
|12
|12
|37:50
|-13
|30
|13.
|Динамо-Брест
|30
|5
|12
|13
|29:43
|-14
|27
|14.
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|18:42
|-24
|23
|15.
|Витебск
|30
|4
|10
|16
|28:49
|-21
|22
|16.
|Днепр Мог
|30
|3
|3
|24
|21:73
|-52
|12