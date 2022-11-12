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Минск - Гомель

12.11.2022, Суббота, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Минск - Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2022
15 тур
15 июля, пятница 20:00 Гомель 0:3 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2021
26 тур
17 октября, воскресенье 13:00 Минск 0:0 Гомель
11 тур
30 мая, воскресенье 14:00 Гомель 5:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
9 ноября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Минск
13 тур
29 июня, суббота 17:00 Минск 3:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
10 ноября, суббота 16:00 Гомель 0:2 Минск
13 тур
23 июня, суббота 18:45 Минск 0:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Минск 0:2 Гомель
14 тур
24 июня, суббота 19:00 Гомель 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
14 сентября, понедельник 19:30 Минск 1:0 Гомель
6 тур
17 мая, воскресенье 18:30 Гомель 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Гомель 1:0 Минск
10 тур
31 мая, суббота 18:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Гомель
11 тур
31 мая, пятница 20:30 Гомель 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
29 сентября, суббота 21:15 Минск 1:1 Гомель
18 тур
8 июля, воскресенье 18:00 Гомель 2:2 Минск
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 1:0 Минск
20 тур
8 августа, понедельник 17:00 Гомель 2:1 Минск
9 тур
11 мая, среда 00:00 Минск 2:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
17 октября, суббота 16:00 Гомель 1:3 Минск
10 тур
30 мая, суббота 00:00 Минск 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 20 5 5 55:17 +38 65
2. Энергетик-БГУ 30 18 6 6 50:27 +23 60
3. БАТЭ 30 16 11 3 51:21 +30 59
4. Динамо Мн 30 16 11 3 50:25 +25 59
5. Ислочь 30 16 6 8 51:33 +18 54
6. Минск 30 12 8 10 47:43 +4 44
7. Торпедо-БелАЗ 30 11 10 9 35:32 +3 43
8. Неман 30 9 14 7 39:33 +6 41
9. Гомель 30 11 8 11 33:37 -4 41
10. Славия-Мозырь 30 10 7 13 42:46 -4 37
11. Слуцк 30 7 11 12 26:41 -15 32
12. Белшина 30 6 12 12 37:50 -13 30
13. Динамо-Брест 30 5 12 13 29:43 -14 27
14. Арсенал 30 5 8 17 18:42 -24 23
15. Витебск 30 4 10 16 28:49 -21 22
16. Днепр Мог 30 3 3 24 21:73 -52 12
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