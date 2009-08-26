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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лейтон Ориент - Сток Сити
Лейтон Ориент - Сток Сити: обзор матча 26 августа 2009
Лейтон Ориент
26.08.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лейтон Ориент - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Брэдфорд Сити
0 : 0
10.10.2026
Лейтон Ориент
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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Британния Стэдиум
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Лейтон Ориент
Сток Сити
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
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2025.02.08 17:27
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2025.02.08 14:05
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
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«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
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«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
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2022.06.16 22:50
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2022.01.15 21:36
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