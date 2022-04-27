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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 27 апреля 2022
Штурм
27.04.2022, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
2 : 1
Завершен
Зальцбург
14'
Л. Ягер
72'
Я. Яншер
22'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Зальцбург
Замена
С. Стуклер
️️️️
А. Кюн
90'
Замена
К. Ланг
️️️️
Я. Яншер
88'
Желтая карточка
Л. Ягер
82'
76'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Б. Ааронсон
75'
Желтая карточка
М. Вебер
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
А. Ньянгбо
74'
ГОЛ! 2:1!
Я. Яншер
Пас отдал
С. Хирлендер
72'
62'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Н. Зайвальд
62'
Замена
А. Бернед
️️️️
Н. Капалдо
62'
Замена
Л. Сучич
️️️️
М. Кьергор
57'
Желтая карточка
Бернардо
22'
ГОЛ! 1:1!
Б. Шешко
Пас отдал
Н. Капалдо
ГОЛ! 1:0!
Л. Ягер
Пас отдал
Я. Яншер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
25
Сандро Инголич
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
4-1-3-1-1
28
Зибенхандль
44
Данте
6
Боркович
22
Аффенгрубер
17
Ягер
77
Любич
30
Кюн
89
Яншер
25
Хирлендер
11
Саркария
7
Ньянгбо
4-2-2-2
16
Кен
8
Вебер
13
Бернардо
20
ван дер Бремпт
91
Пиатковски
24
Капалдо
13
Зайвальд
14
Кьергор
11
Ааронсон
20
Адаму
30
Шешко
30
Кюн
21
Стуклер
21
Стуклер
30
Кюн
89
Яншер
27
Ланг
27
Ланг
89
Яншер
7
Ньянгбо
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
Ньянгбо
11
Ааронсон
6
Дьямбу
6
Дьямбу
11
Ааронсон
24
Капалдо
24
Бернед
24
Бернед
24
Капалдо
13
Зайвальд
16
Юнузович
16
Юнузович
13
Зайвальд
14
Кьергор
24
Сучич
24
Сучич
14
Кьергор
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
16
Сандро Шендль
ПП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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