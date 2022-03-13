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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 13 марта 2022
Зальцбург
13.03.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Штурм
55'
М. Вебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Штурм
Замена
Бернардо
️️️️
Л. Сучич
87'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Б. Ааронсон
83'
81'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
А. Ньянгбо
70'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Данте
Замена
Н. Окафор
️️️️
К. Адейеми
67'
Замена
А. Бернед
️️️️
Н. Капалдо
67'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
67'
64'
Замена
А. Кюн
️️️️
С. Хирлендер
62'
Желтая карточка
А. Данте
ГОЛ! 1:0!
М. Вебер
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
4-3-2-1
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
8
Вебер
5
Кристенсен
24
Капалдо
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
11
Ааронсон
20
Адаму
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
70
Газибегович
44
Данте
25
Хирлендер
89
Яншер
22
Прасс
19
Хойлунд
7
Ньянгбо
14
Адейеми
19
Окафор
19
Окафор
14
Адейеми
24
Сучич
13
Бернардо
13
Бернардо
24
Сучич
24
Капалдо
24
Бернед
24
Бернед
24
Капалдо
11
Ааронсон
14
Кьергор
14
Кьергор
11
Ааронсон
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
25
Хирлендер
30
Кюн
30
Кюн
25
Хирлендер
44
Данте
11
Саркария
11
Саркария
44
Данте
7
Ньянгбо
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
Ньянгбо
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Зальцбург - Штурм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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