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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Викинг
Буде-Глимт - Викинг: обзор матча 06 ноября 2022
Буде-Глимт
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
5 : 4
Завершен
Викинг
5'
А. Пеллегрино
23'
У. Ветлесен
71'
Р. Эспейор
80'
А. Гренбек
84'
У. Ветлесен
13'
Д. Карлсбакк
33'
К. Лекберг
55'
К. Кабран
67'
К. Кабран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Викинг
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
87'
Замена
У. Салтнес
️️️️
А. Гренбек
87'
ГОЛ! 5:4!
У. Ветлесен
Пас отдал
О. Сольбаккен
84'
ГОЛ! 4:4!
А. Гренбек
80'
77'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Х. Хауген
77'
Замена
С. Свендсен
️️️️
К. Лекберг
ГОЛ! 3:4!
Р. Эспейор
71'
67'
ГОЛ! 2:4!
К. Кабран
Пас отдал
К. Лекберг
63'
Замена
Н. Скитта
️️️️
Х. Танген
62'
Желтая карточка
К. Лекберг
Замена
М. Лоде
️️️️
Д. Сери
56'
55'
ГОЛ! 2:3!
К. Кабран
Желтая карточка
У. Ветлесен
54'
Замена
Ю. Лунд
️️️️
Н. Хайкин
46'
41'
Желтая карточка
К. Кабран
33'
ГОЛ! 2:2!
К. Лекберг
Пас отдал
Х. Хауген
ГОЛ! 2:1!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
23'
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Карлсбакк
Пас отдал
Х. Танген
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
27
Харальд Танген
АП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
15
Натан Скитта
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Сери
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
10
Ветлесен
11
Гренбек
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
11
Эспейор
3-1-1-2-3
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
6
Стенснесс
16
Лекберг
44
Диоп
11
Кабран
27
Танген
11
де Ланлай
2
Хауген
11
Карлсбакк
12
Хайкин
1
Лунд
1
Лунд
12
Хайкин
5
Сери
2
Лоде
2
Лоде
5
Сери
11
Гренбек
14
Салтнес
14
Салтнес
11
Гренбек
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
2
Хауген
23
Викстоль
23
Викстоль
2
Хауген
27
Танген
15
Скитта
15
Скитта
27
Танген
16
Лекберг
7
Свендсен
7
Свендсен
16
Лекберг
Остались в запасе
Буде-Глимт
Викинг
22
Джоэль Мвука
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Арилд Остбю
ВР
23
Никлас Сандберг
ПВ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Никлас Сандберг
ПВ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Буде-Глимт - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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