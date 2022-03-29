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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия - Венгрия
Северная Ирландия - Венгрия: обзор матча 29 марта 2022
Северная Ирландия
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Венгрия
56'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Венгрия
Желтая карточка
С. Даллас
85'
85'
Желтая карточка
А. Надь
82'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
А. Ланг
82'
Замена
Б. Болла
️️️️
Л. Него
82'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
К. Стайлс
74'
Желтая карточка
А. Ланг
72'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
Р. Салаи
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Г. Уит
68'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Н. МакГинн
68'
65'
Замена
А. Надь
️️️️
Д. Собослаи
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
С. Дэвис
61'
Желтая карточка
С. Дэвис
58'
56'
Желтая карточка
Р. Салаи
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салаи
Замена
Д. Чарльз
️️️️
Д. Магеннис
46'
Желтая карточка
К. Кэткарт
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
16
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
5
Том Фланаган
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
5
Трай Хьюм
ЦФ
19
Лайам Доннелли
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
8
Адам Надь
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
4-5-1
23
Пикок-Фаррел
4
Баллард
20
Кэткарт
22
Браун
17
МакНэйр
8
Дэвис
13
Лэйн
7
МакГинн
18
Уит
16
Маккэнн
21
Магеннис
3-2-2-2-1
1
Дибус
2
Ланг
5
Фиола
18
Надь
7
Него
6
Орбан
17
Стайлс
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
9
Салаи
8
Дэвис
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
8
Дэвис
18
Уит
6
Томпсон
6
Томпсон
18
Уит
21
Магеннис
9
Чарльз
9
Чарльз
21
Магеннис
7
МакГинн
9
Ловери
9
Ловери
7
МакГинн
2
Ланг
3
Кечкеш
3
Кечкеш
2
Ланг
7
Него
14
Болла
14
Болла
7
Него
10
Собослаи
8
Надь
8
Надь
10
Собослаи
20
Салаи
16
Газдаг
16
Газдаг
20
Салаи
17
Стайлс
8
Вечеи
8
Вечеи
17
Стайлс
Остались в запасе
Северная Ирландия
Венгрия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
5
Том Фланаган
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
5
Трай Хьюм
ЦФ
19
Лайам Доннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
19
Кевин Варга
ЛВ
22
Петер Саппанош
ВР
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
5
Том Фланаган
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
5
Трай Хьюм
ЦФ
19
Лайам Доннелли
ЦФ
Остались в запасе
19
Кевин Варга
ЛВ
22
Петер Саппанош
ВР
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Северная Ирландия - Венгрия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
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