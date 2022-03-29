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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Сербия
Дания - Сербия: обзор матча 29 марта 2022
Дания
29.03.2022, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Сербия
15'
Й. Меле
53'
Й. Линдстрем
57'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дания - Сербия
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
К. Эриксен
80'
Замена
А. Максе
️️️️
А. Сков Ольсен
80'
79'
Замена
У. Рачич
️️️️
Л. Йович
73'
Замена
С. Митрович
️️️️
С. Павлович
Замена
В. Нельссон
️️️️
Й. Андерсен
66'
Замена
М. Йенсен
️️️️
П. Хейбьерг
66'
62'
Замена
М. Груйич
️️️️
А. Митрович
ГОЛ! 3:0!
К. Эриксен
Пас отдал
К. Нергор
57'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Й. Линдстрем
56'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
К. Дольберг
56'
ГОЛ! 2:0!
Й. Линдстрем
Пас отдал
П. Хейбьерг
53'
46'
Замена
Л. Йович
️️️️
С. Лукич
46'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Живкович
46'
Замена
М. Настасич
️️️️
М. Велькович
ГОЛ! 1:0!
Й. Меле
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
17
Йеспер Линдстрем
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Дания
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
0
Андреас Максе
ЦЗ
0
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
0
Каспер Нильсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
8
Лука Йович
ЦФ
4-2-3-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
3
Вестергор
2
Андерсен
5
Меле
15
Нергор
23
Хейбьерг
10
Эриксен
17
Линдстрем
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
3-4-2-1
1
Райкович
13
Велькович
4
Миленкович
3
Павлович
22
Лукич
6
Гудель
20
Милинкович-Савич
14
Живкович
11
Костич
10
Тадич
9
Митрович
11
Сков Ольсен
0
Максе
0
Максе
11
Сков Ольсен
2
Андерсен
6
Нельссон
6
Нельссон
2
Андерсен
23
Хейбьерг
7
Йенсен
7
Йенсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
18
Биллинг
18
Биллинг
10
Эриксен
17
Линдстрем
11
Брун-Ларсен
11
Брун-Ларсен
17
Линдстрем
12
Дольберг
21
Корнелиус
21
Корнелиус
12
Дольберг
Йович
19
Рачич
19
Рачич
Йович
13
Велькович
5
Настасич
5
Настасич
13
Велькович
3
Павлович
13
Митрович
13
Митрович
3
Павлович
9
Митрович
5
Груйич
5
Груйич
9
Митрович
14
Живкович
7
Радоньич
7
Радоньич
14
Живкович
22
Лукич
8
Йович
8
Йович
22
Лукич
Остались в запасе
Дания
Сербия
19
Йонас Винд
ЦФ
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
0
Кристиан Педерсен
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
0
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
0
Кристиан Педерсен
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
0
Каспер Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Дания - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
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