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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Венеция
Аталанта - Венеция: обзор матча 12 января 2022
Аталанта
12.01.2022, среда, 19:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Венеция
12'
Л. Муриэль
88'
Й. Меле
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Венеция
90'
+3
Желтая карточка
Д. Йонсен
ГОЛ! 2:0!
Й. Меле
Пас отдал
М. Пашалич
88'
77'
Желтая карточка
И. Ампаду
77'
Замена
Д. Перец
️️️️
Л. Фьордилино
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Муриэль
73'
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Пеццелла
73'
62'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
С. Кийин
54'
Желтая карточка
Д. Шнегг
54'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Д. Чрнигой
46'
Замена
Т. Анри
️️️️
Д. Окереке
46'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
К. Молинаро
42'
Желтая карточка
Л. Фьордилино
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
29'
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Фройлер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛП
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
17
Деннис Йонсен
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
98
Федерико Цуккон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
38
Дан Хейманс
АП
70
Маттиа Араму
АП
9
Тома Анри
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Муссо
42
Скальвини
3
Пеццелла
28
Демирал
19
Паломино
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
19
Фройлер
59
Миранчук
32
Пессина
10
Муриэль
3-1-4-1-1
19
Леццерини
23
Кальдара
4
Ампаду
30
Свобода
16
Фьордилино
89
Чрнигой
6
Тессманн
13
Кийин
3
Молинаро
17
Йонсен
29
Окереке
3
Пеццелла
21
Меле
21
Меле
3
Пеццелла
10
Муриэль
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Муриэль
3
Молинаро
23
Шнегг
23
Шнегг
3
Молинаро
89
Чрнигой
2
Маццокки
2
Маццокки
89
Чрнигой
16
Фьордилино
8
Перец
8
Перец
16
Фьордилино
13
Кийин
38
Хейманс
38
Хейманс
13
Кийин
29
Окереке
9
Анри
9
Анри
29
Окереке
Остались в запасе
Аталанта
Венеция
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
98
Федерико Цуккон
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
70
Маттиа Араму
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
98
Федерико Цуккон
ЦП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
70
Маттиа Араму
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Аталанта - Венеция
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
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