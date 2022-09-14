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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Коламбус
Интер Майами - Коламбус: обзор матча 14 сентября 2022
Интер Майами
14.09.2022, среда, 00:00
США. МЛС, 43 тур
2 : 1
Завершен
Коламбус
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Интер Майами - Коламбус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
Коламбус
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
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Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
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Вчера, 13:24
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Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
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Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
Вчера, 13:24
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
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