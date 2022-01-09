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Расписание матчей
Англия. Кубок
Чарльтон - Норвич Сити
Чарльтон - Норвич Сити: обзор матча 09 января 2022
Чарльтон
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
80'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Норвич Сити
90'
+5
Желтая карточка
Я. Серенсен
90'
+3
Желтая карточка
Т. Пукки
Замена
Ч. Кирк
️️️️
А. Гилби
87'
85'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
80'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
Т. Пукки
76'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
А. Гилби
76'
71'
Замена
М. Ааронс
️️️️
С. Бирам
Замена
К. Блэкетт-Тэйлор
️️️️
Д. Джайесими
71'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
М. Берстоу
70'
Замена
К. Гантер
️️️️
Р. Иннис
70'
Желтая карточка
Д. Добсон
69'
Желтая карточка
Б. Паррингтон
51'
46'
Замена
М. Рашица
️️️️
К. Доуэлл
46'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Х. Цолис
46'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Д. Яннулис
Желтая карточка
Р. Иннис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
48
Мэйсон Берстоу
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
28
Шон Клэр
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
15
Джордж Добсон
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
7
Диалланг Джайесими
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Чарльтон
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
77
Pape Souaré
ЦЗ
8
Ben Watson
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
25
Чарли Кирк
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
4-1-5
30
Хендерсон
14
Паррингтон
48
Берстоу
6
5
Иннис
17
Леко
18
7
Джайесими
8
Гилби
15
Добсон
28
Клэр
3-2-2-2-1
23
Крул
13
Яннулис
5
Кабак
4
Хэнли
3
Бирам
18
Серенсен
23
МакЛин
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
17
Цолис
9
Сарджент
5
Иннис
2
Гантер
2
Гантер
5
Иннис
8
Гилби
25
Кирк
25
Кирк
8
Гилби
48
Берстоу
13
Дэвисон
13
Дэвисон
48
Берстоу
7
Джайесими
33
Блэкетт-Тэйлор
33
Блэкетт-Тэйлор
7
Джайесими
13
Яннулис
33
Уильямс
33
Уильямс
13
Яннулис
3
Бирам
3
Ааронс
3
Ааронс
3
Бирам
26
Доуэлл
7
Рашица
7
Рашица
26
Доуэлл
17
Цолис
20
Пукки
20
Пукки
17
Цолис
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
Остались в запасе
Чарльтон
Норвич Сити
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
77
Pape Souaré
ЦЗ
8
Ben Watson
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
77
Pape Souaré
ЦЗ
8
Ben Watson
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Чарльтон - Норвич Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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