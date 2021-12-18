Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Сошо - Нант
Сошо - Нант: обзор матча 18 декабря 2021
Сошо
18.12.2021, суббота, 18:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сошо - Нант
90'
+3
Желтая карточка
С. Мутуссами
87'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Р. Коло Муани
87'
Замена
С. Корчиа
️️️️
В. Сиприен
Желтая карточка
М. Вилтард
86'
Замена
S. Mamadou Aubin Diagne
️️️️
V. Henry
86'
73'
Замена
О. Букари
️️️️
В. Геббельс
73'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
М. Саймон
Замена
S. Faraj
️️️️
Y. Kitala
71'
Замена
M. Do Couto
️️️️
А. Вирджиниус
71'
63'
Желтая карточка
М. Коко
60'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
Замена
М. Вилтард
️️️️
A. Niane
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Hermann Tebily
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
0
A. Niane
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Ален Вирджиниус
ЦФ
7
Рассул Ндиайе
ЦФ
8
Жозеф Лопи
ЦФ
3
Christophe Diedhiou
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сошо
31
Quentin Galvez Diarra
ВР
4
Florentin Pogba
ЦЗ
11
Samy Faraj
ЦП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
20
Sidy Mamadou Aubin Diagne
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
2-2-5
44
Аанеба
29
Сенайя
19
19
7
Ндиайе
4
3
8
Лопи
7
Вирджиниус
4-2-3-1
40
Дескамп
8
Аппиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
22
Траоре
8
Мутуссами
25
Сиприен
69
Геббельс
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
19
11
11
19
0
24
Вилтард
24
Вилтард
0
7
Вирджиниус
14
14
7
Вирджиниус
4
20
20
4
69
Геббельс
14
Букари
14
Букари
69
Геббельс
25
Сиприен
14
Корчиа
14
Корчиа
25
Сиприен
27
Саймон
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
9
Муани
9
Эмон
9
Эмон
9
Муани
Остались в запасе
Сошо
Нант
31
Quentin Galvez Diarra
ВР
4
Florentin Pogba
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
40
Альбан Лафон
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
31
Quentin Galvez Diarra
ВР
4
Florentin Pogba
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
40
Альбан Лафон
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Сошо - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
Все
Сошо
Нант
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+