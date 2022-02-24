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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Фенербахче
Славия - Фенербахче: обзор матча 24 февраля 2022
Славия
24.02.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Фенербахче
19'
И. Шранц
27'
Й. Сор
63'
Й. Сор
39'
М. Хакан Яндас
90'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Славия - Фенербахче
Желтая карточка
С. Тецл
90'
+3
Замена
О. Кудела
️️️️
Т. Качараба
90'
+2
90'
ГОЛ! 3:2!
М. Бериша
Замена
С. Тецл
️️️️
Й. Сор
83'
81'
Замена
К. Мин-Джэ
️️️️
М. Тиссеран
81'
Замена
М. Бериша
️️️️
С. Дурсун
Замена
М. Таловеров
️️️️
И. Траоре
78'
ГОЛ! 3:1!
Й. Сор
Пас отдал
Т. Голеш
63'
57'
Замена
О. Туфан
️️️️
Х. Соса
Замена
О. Лингр
️️️️
А. Бах
46'
42'
Желтая карточка
Д. Пелкас
39'
ГОЛ! 2:1!
М. Хакан Яндас
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
32'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
31'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
28'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Ф. Кадиоглу
ГОЛ! 2:0!
Й. Сор
Пас отдал
И. Траоре
27'
Желтая карточка
Т. Качараба
20'
ГОЛ! 1:0!
И. Шранц
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
4-3-2-1
30
Мандоус
18
Бах
4
Усу
33
Качараба
3
Голеш
19
Дорли
95
Плавсич
12
Траоре
99
Олаинка
11
Сор
26
Шранц
4-4-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
32
Тиссеран
41
Салаи
7
Соса
8
Яндас
10
Пелкас
24
Кадиоглу
19
Дурсун
30
Валенсия
33
Качараба
15
Кудела
15
Кудела
33
Качараба
12
Траоре
40
Таловеров
40
Таловеров
12
Траоре
18
Бах
32
Лингр
32
Лингр
18
Бах
11
Сор
11
Тецл
11
Тецл
11
Сор
24
Кадиоглу
30
Сангаре
30
Сангаре
24
Кадиоглу
32
Тиссеран
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
32
Тиссеран
7
Соса
11
Туфан
11
Туфан
7
Соса
19
Дурсун
20
Бериша
20
Бериша
19
Дурсун
Остались в запасе
Славия
Фенербахче
31
Ян Сиротник
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Славия - Фенербахче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 0
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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