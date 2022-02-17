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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фенербахче - Славия
Фенербахче - Славия: обзор матча 17 февраля 2022
Фенербахче
17.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Славия
58'
Д. Пелкас
83'
Ф. Кадиоглу
45'
И. Траоре
62'
О. Дорли
64'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Славия
Замена
М. Бериша
️️️️
Д. Пелкас
88'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Кадиоглу
83'
80'
Замена
С. Тецл
️️️️
О. Дорли
75'
Замена
Д. Самек
️️️️
И. Траоре
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Валенсия
74'
64'
ГОЛ! 1:3!
О. Лингр
Пас отдал
Й. Сор
62'
ГОЛ! 1:2!
О. Дорли
Желтая карточка
А. Салаи
61'
Замена
О. Туфан
️️️️
М. Хакан Яндас
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
58'
52'
Желтая карточка
О. Дорли
46'
Замена
О. Лингр
️️️️
С. Плавсич
Замена
М. Тиссеран
️️️️
К. Мин-Джэ
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
И. Траоре
Желтая карточка
М. Зайц
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
95
Срджан Плавсич
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Йира Сор
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
22
Рухан Аксой
ЦЗ
55
Бора Куха
ЦЗ
38
Эркан Кагдас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
4-5-1
1
Баиндыр
30
Сангаре
3
Мин-Джэ
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
10
Пелкас
7
Соса
8
Яндас
8
Зайц
30
Валенсия
3-4-1-2
30
Мандоус
3
Голеш
33
Качараба
4
Усу
95
Плавсич
23
Шевчик
12
Траоре
19
Дорли
99
Олаинка
26
Шранц
11
Сор
3
Мин-Джэ
32
Тиссеран
32
Тиссеран
3
Мин-Джэ
8
Яндас
11
Туфан
11
Туфан
8
Яндас
10
Пелкас
20
Бериша
20
Бериша
10
Пелкас
30
Валенсия
19
Дурсун
19
Дурсун
30
Валенсия
12
Траоре
10
Самек
10
Самек
12
Траоре
95
Плавсич
32
Лингр
32
Лингр
95
Плавсич
19
Дорли
11
Тецл
11
Тецл
19
Дорли
Остались в запасе
Фенербахче
Славия
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
22
Рухан Аксой
ЦЗ
55
Бора Куха
ЦЗ
38
Эркан Кагдас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
22
Рухан Аксой
ЦЗ
55
Бора Куха
ЦЗ
38
Эркан Кагдас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Фенербахче - Славия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 0
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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