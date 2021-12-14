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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сарагоса - Бургос
Сарагоса - Бургос: обзор матча 14 декабря 2021
Сарагоса
14.12.2021, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Бургос
34'
И. Эгуарас
52'
A. González
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сарагоса - Бургос
Замена
J. Igbekeme
️️️️
A. Zapater
83'
Замена
А. Хименес
️️️️
И. Асон
83'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Б. Сайнс
73'
72'
Желтая карточка
М. Рубио
Замена
J. Ros
️️️️
И. Эгуарас
72'
59'
Замена
E. Gomez
️️️️
А. Алегрия
59'
Замена
К. Медина
️️️️
R. Rodriguez
ГОЛ! 2:0!
A. González
Пас отдал
Б. Сайнс
52'
ГОЛ! 1:0!
И. Эгуарас
34'
30'
Желтая карточка
R. Rodriguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
34
Ángel López
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Adrián González
ЦП
20
Иван Асон
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
7
Сесар Янис
ЦФ
16
Иньиго Эгуарас
ЦФ
21
Alberto Zapater
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
Бургос
12
Мигель Рубио
ЦЗ
1
Alfonso Herrero
ЦФ
5
E. Undabarrena
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
0
Guillermo
ЦФ
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
3
Радосав Петрович
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
0
J. Ros
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
Бургос
21
P. Valcarce
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
19
Клаудио Медина
ЦФ
7
E. Gomez
ЦФ
3-1-1-5
34
22
Лопес
5
8
17
Сайнс
7
Янис
17
21
16
Эгуарас
1
1-5
12
Рубио
1
0
15
Алегрия
14
5
21
12
12
21
17
Сайнс
12
Нарваэс
12
Нарваэс
17
Сайнс
20
Асон
20
Хименес
20
Хименес
20
Асон
16
Эгуарас
0
0
16
Эгуарас
14
19
Медина
19
Медина
14
15
Алегрия
7
7
15
Алегрия
Остались в запасе
Сарагоса
Бургос
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
3
Радосав Петрович
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
21
P. Valcarce
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
3
Радосав Петрович
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
21
P. Valcarce
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Статистика матча Сарагоса - Бургос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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