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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Штурм
Альтах - Штурм: обзор матча 01 декабря 2021
Альтах
01.12.2021, среда, 21:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Штурм
37'
М. Саркария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Штурм
86'
Замена
А. Боркович
️️️️
А. Прасс
86'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Я. Яншер
Замена
D. Bumberger
️️️️
Н. Бишоф
84'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Ш. Хаудум
83'
Замена
L. Prokop
️️️️
Н. Эдокполор
77'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Д. Райтер
77'
Замена
C. Bukta
️️️️
S. Mischitz
71'
61'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
60'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
К. Йебоа
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Саркария
Пас отдал
Я. Яншер
19'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
37
Носа Эдокполор
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
3
Lukas Prokop
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
29
Noah Bitsche
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
3-5-2
16
14
4
Штраус
18
Звишенбрюггер
29
Райтер
19
Айгнер
27
Бишоф
27
Хаудум
5
Ндиайе
9
Нухиу
37
Эдокполор
3-3-2-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
77
Любич
44
Данте
89
Яншер
22
Прасс
11
Саркария
9
Йебоа
37
Эдокполор
3
3
37
Эдокполор
29
Райтер
20
Тартаротти
20
Тартаротти
29
Райтер
27
Хаудум
16
Шрайнер
16
Шрайнер
27
Хаудум
14
33
33
14
27
Бишоф
23
23
27
Бишоф
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
89
Яншер
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
89
Яншер
22
Прасс
6
Боркович
6
Боркович
22
Прасс
9
Йебоа
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
9
Йебоа
Остались в запасе
Альтах
Штурм
29
Noah Bitsche
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
29
Noah Bitsche
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Альтах - Штурм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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