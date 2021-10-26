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Бабельсберг 03 - РБ Лейпциг

26.10.2021, Вторник, 19:30 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Бабельсберг 03 - РБ Лейпциг
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