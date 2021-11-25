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Лига конференций 2026/2027
Славия - Фейеноорд
Славия - Фейеноорд: обзор матча 25 ноября 2021
Славия
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа E, 5 тур
2 : 2
Завершен
Фейеноорд
12'
П. Олаинка
66'
Я. Кухта
31'
С. Дессер
90+3'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Фейеноорд
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Дессер
Пас отдал
Л. Гертрейда
Замена
И. Траоре
️️️️
А. Бах
90'
+2
89'
Желтая карточка
О. Кекчю
Желтая карточка
Т. Качараба
89'
89'
Желтая карточка
С. Дессер
85'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Сенеси
85'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Синистерра
Замена
У. Экпай
️️️️
О. Лингр
78'
78'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Й. Торнстра
72'
Желтая карточка
Т. Маласья
Желтая карточка
Я. Кухта
69'
ГОЛ! 2:1!
Я. Кухта
Пас отдал
Т. Голеш
66'
Желтая карточка
П. Шевчик
63'
Замена
П. Шевчик
️️️️
И. Шранц
62'
Замена
Я. Кухта
️️️️
Л. Масопуст
46'
Желтая карточка
Л. Масопуст
39'
Желтая карточка
М. Крменчик
39'
36'
Красная карточка
Г. Тил
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Дессер
Пас отдал
Й. Торнстра
Желтая карточка
А. Усу
27'
18'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
А. Бах
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
4-4-1-1
30
Мандоус
18
Бах
4
Усу
33
Качараба
3
Голеш
19
Дорли
32
Лингр
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
26
Шранц
4-2-1-2-1
1
Марсиано
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
26
Шранц
23
Шевчик
23
Шевчик
26
Шранц
18
Бах
12
Траоре
12
Траоре
18
Бах
32
Лингр
45
Экпай
45
Экпай
32
Лингр
8
Масопуст
7
Кухта
7
Кухта
8
Масопуст
5
Сенеси
2
Гертрейда
2
Гертрейда
5
Сенеси
21
Торнстра
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
21
Торнстра
17
Синистерра
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Синистерра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
Остались в запасе
Славия
Фейеноорд
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Славия - Фейеноорд
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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