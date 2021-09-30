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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Славия
Фейеноорд - Славия: обзор матча 30 сентября 2021
Фейеноорд
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Славия
14'
О. Кекчю
24'
Б. Линссен
63'
Т. Голеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Славия
Желтая карточка
Г. Тил
87'
Желтая карточка
Й. Торнстра
84'
79'
Желтая карточка
Я. Кухта
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
А. Джаханбакш
78'
77'
Желтая карточка
А. Бах
76'
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Шевчик
Желтая карточка
Ф. Эушнес
73'
69'
Замена
И. Шранц
️️️️
Л. Масопуст
65'
Желтая карточка
И. Траоре
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
О. Кекчю
64'
Замена
С. Дессер
️️️️
Л. Синистерра
64'
63'
ГОЛ! 2:1!
Т. Голеш
Пас отдал
П. Шевчик
Желтая карточка
Т. Маласья
62'
46'
Замена
Я. Кухта
️️️️
С. Тецл
46'
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
46'
Замена
С. Плавсич
️️️️
У. Экпай
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
Пас отдал
Т. Маласья
24'
ГОЛ! 1:0!
О. Кекчю
Пас отдал
Л. Синистерра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
20
Леннард Хартджес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
5
Сенеси
18
Траунер
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
3-5-1-1
30
Мандоус
3
Голеш
4
Усу
18
Бах
8
Масопуст
12
Траоре
45
Экпай
10
Станчу
19
Дорли
23
Шевчик
11
Тецл
11
Джаханбакш
2
Гертрейда
2
Гертрейда
11
Джаханбакш
6
Кекчю
14
Эушнес
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
9
Дессер
9
Дессер
17
Синистерра
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
45
Экпай
95
Плавсич
95
Плавсич
45
Экпай
23
Шевчик
21
Крменчик
21
Крменчик
23
Шевчик
11
Тецл
7
Кухта
7
Кухта
11
Тецл
8
Масопуст
26
Шранц
26
Шранц
8
Масопуст
Остались в запасе
Фейеноорд
Славия
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Леннард Хартджес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
10
Даниэль Самек
ОП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Леннард Хартджес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
10
Даниэль Самек
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Фейеноорд - Славия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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