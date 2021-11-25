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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Штурм
ПСВ - Штурм: обзор матча 25 ноября 2021
ПСВ
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Штурм
45'
К. Винисиус (П)
56'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Штурм
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Р. Доан
87'
79'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
Желтая карточка
Р. Доан
76'
75'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Г. Вютрих
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
М. Гетце
70'
Замена
Д. Проппер
️️️️
Э. Гутьеррес
70'
62'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
К. Йебоа
62'
Замена
А. Прасс
️️️️
А. Кюн
62'
Замена
А. Боркович
️️️️
Й. Горенц-Станкович
Замена
Й. Вертессен
️️️️
К. Винисиус
58'
Замена
А. Обиспо
️️️️
О. Боскальи
58'
ГОЛ! 2:0!
Брума
Пас отдал
Р. Доан
56'
46'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
А. Данте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Винисиус
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
14
Деннис Вос
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Жереми Антонисс
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
91
Лука Марич
ВР
2
Пауль Компош
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
17
Жуниор
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
35
Гутьеррес
77
Брума
27
Гетце
20
Доан
95
Винисиус
3-3-2-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
77
Любич
44
Данте
89
Яншер
30
Кюн
11
Саркария
9
Йебоа
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
27
Гетце
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
27
Гетце
35
Гутьеррес
24
Проппер
24
Проппер
35
Гутьеррес
20
Доан
7
Антонисс
7
Антонисс
20
Доан
95
Винисиус
35
Вертессен
35
Вертессен
95
Винисиус
5
Вютрих
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
6
Боркович
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
70
Газибегович
44
Данте
30
Кюн
22
Прасс
22
Прасс
30
Кюн
9
Йебоа
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
9
Йебоа
Остались в запасе
ПСВ
Штурм
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
91
Лука Марич
ВР
2
Пауль Компош
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
91
Лука Марич
ВР
2
Пауль Компош
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ПСВ - Штурм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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