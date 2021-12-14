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Дженоа - Салернитана

14.12.2021, Вторник, 23:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Кубок, 2 раунд Дженоа - Салернитана
Италия. Серия А (2021/2022)
7 тур
2 октября, суббота 16:00 Салернитана 1:0 Дженоа
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