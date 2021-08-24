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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Нортгемптон Таун - Уимблдон
Нортгемптон Таун - Уимблдон: обзор матча 24 августа 2021
Нортгемптон Таун
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Уимблдон
90+4'
Э. Хартиган
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нортгемптон Таун - Уимблдон
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Э. Хартиган
Желтая карточка
С. Хоскинс
85'
Замена
B. Ashley-Seal
️️️️
Д. Роуз
82'
Замена
С. Хоскинс
️️️️
D. Connolly
76'
Замена
М. Пайннок
️️️️
Д. Флорес
66'
65'
Замена
Г. Лоуренс
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
34'
Желтая карточка
А. Прессли
Желтая карточка
F. Horsfall
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
12
Aaron McGowan
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
5
Fraser Horsfall
ЦФ
23
Joseph Mills
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Уимблдон
33
Никола Цанев
ЦФ
30
Поль Каламбайи
ЦФ
24
Неста Гиннес-Уокер
ЦФ
37
Пол Осью
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
18
Энтони Хартиган
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
Нортгемптон Таун
14
Scott Pollock
ЦП
11
Мич Пайннок
ЦФ
22
Ben Ashley-Seal
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
2
Michael Harriman
ЦФ
4
Sid Nelson
ЦФ
1
Лайам Робертс
ЦФ
Уимблдон
35
Уилл Найтингэйл
ЦФ
23
Люк МакКормик
ЦФ
18
Генри Лоуренс
ЦФ
23
Итан Числетт
ЦФ
30
Алекс Вудъярд
ЦФ
2-1-5
12
5
6
Флорес
14
1
28
Этете
32
Роуз
17
5
30
Каламбайи
18
Хартиган
19
Прессли
37
Осью
24
Гиннес-Уокер
6
Флорес
11
Пайннок
11
Пайннок
6
Флорес
32
Роуз
22
22
32
Роуз
21
7
Хоскинс
7
Хоскинс
21
24
Гиннес-Уокер
18
Лоуренс
18
Лоуренс
24
Гиннес-Уокер
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Уимблдон
14
Scott Pollock
ЦП
2
Michael Harriman
ЦФ
4
Sid Nelson
ЦФ
1
Лайам Робертс
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
35
Уилл Найтингэйл
ЦФ
23
Люк МакКормик
ЦФ
23
Итан Числетт
ЦФ
30
Алекс Вудъярд
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
Остались в запасе
14
Scott Pollock
ЦП
2
Michael Harriman
ЦФ
4
Sid Nelson
ЦФ
1
Лайам Робертс
ЦФ
Остались в запасе
35
Уилл Найтингэйл
ЦФ
23
Люк МакКормик
ЦФ
23
Итан Числетт
ЦФ
30
Алекс Вудъярд
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Нил Ардли
Статистика матча Нортгемптон Таун - Уимблдон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
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Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Сиксфилд Стэдиум
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