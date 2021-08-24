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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гиллинхэм - Челтенхэм
Гиллинхэм - Челтенхэм: обзор матча 24 августа 2021
Гиллинхэм
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Челтенхэм
20'
V. Oliver
24'
Э. Мэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гиллинхэм - Челтенхэм
Замена
М. Карайол
️️️️
Б. Ривз
76'
66'
Замена
К. Томас
️️️️
Э. Мэй
Замена
Д. Такер
️️️️
V. Oliver
46'
46'
Замена
У. Бойл
️️️️
S. Long
24'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мэй
Пас отдал
G. Lloyd
ГОЛ! 1:0!
V. Oliver
Пас отдал
О. Ли
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
14
Робби МакКензи
ЦЗ
18
Rhys Bennett
ЦЗ
33
Давид Тутонда
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
10
Олли Ли
ЦП
11
Vadaine Oliver
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
5
Макс Эмер
ЦФ
7
Стюарт О'Кифи
ЦФ
11
Бен Ривз
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Челтенхэм
8
Тейлор Перри
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
11
Matty Blair
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Гиллинхэм
27
Bailey Akehurst
ЦП
1
Джейми Камминг
ЦФ
5
Джек Такер
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
Челтенхэм
16
Elliot Bonds
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Уильям Бойл
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
11
Энди Уильямс
ЦФ
3-2-5
14
МакКензи
18
33
Тутонда
16
Эдшид
10
Ли
5
Эмер
25
11
Ривз
7
О'Кифи
0
1-5
8
Перри
6
9
10
Мэй
14
Чапман
8
11
5
Такер
5
Такер
11
11
Ривз
29
Карайол
29
Карайол
11
Ривз
3
12
Бойл
12
Бойл
3
10
Мэй
8
Томас
8
Томас
10
Мэй
Остались в запасе
Гиллинхэм
Челтенхэм
27
Bailey Akehurst
ЦП
1
Джейми Камминг
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
16
Elliot Bonds
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
11
Энди Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
27
Bailey Akehurst
ЦП
1
Джейми Камминг
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
Остались в запасе
16
Elliot Bonds
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
11
Энди Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Гиллинхэм - Челтенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Флитвуд
Информация о матче
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
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2021.01.24 10:13
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