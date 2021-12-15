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ПАС Ламия - Волос

15.12.2021, Среда, 18:15 мск Греция. Суперлига, 14 тур ПАС Ламия - Волос
Греция. Суперлига (2021/2022)
1 тур
12 сентября, воскресенье 18:15 Волос 2:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
2 тур
3 апреля, суббота 19:30 ПАС Ламия 1:1 Волос
Греция. Суперлига (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 18:15 Волос 1:1 ПАС Ламия
4 тур
5 октября, понедельник 19:30 ПАС Ламия 1:2 Волос
Греция. Суперлига (2019/2020)
4 тур
29 июня, понедельник 19:30 Волос 0:0 ПАС Ламия
22 тур
1 февраля, суббота 18:15 Волос 1:0 ПАС Ламия
9 тур
4 ноября, понедельник 21:00 ПАС Ламия 1:0 Волос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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