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ОФИ - Арис

16.12.2021, Четверг, 18:00 мск Греция. Суперлига, 14 тур ОФИ - Арис
Греция. Суперлига (2021/2022)
1 тур
13 сентября, понедельник 19:30 Арис 0:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Арис 1:0 ОФИ
13 тур
19 декабря, суббота 20:30 ОФИ 0:3 Арис
Греция. Суперлига (2019/2020)
8 тур
11 июля, суббота 21:30 ОФИ 0:1 Арис
14 тур
14 декабря, суббота 18:15 ОФИ 3:1 Арис
1 тур
24 августа, суббота 21:00 Арис 1:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020), группа A
1 тур
6 июня, суббота 21:30 Арис 3:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Арис 3:1 ОФИ
11 тур
25 ноября, воскресенье 20:30 ОФИ 1:2 Арис
Греция. Суперлига (2013/2014)
27 тур
1 марта, суббота 21:30 Арис 0:0 ОФИ
10 тур
3 ноября, воскресенье 21:30 ОФИ 2:0 Арис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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