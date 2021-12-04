Волос - Панетоликос

|3 тур
|10 апреля, суббота
|15:00
|Волос
|3:1
|Панетоликос
|3 тур
|10 апреля, суббота
|15:00
|Волос
|3:1
|Панетоликос
|25 тур
|7 марта, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|1:0
|Волос
|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|18:15
|Волос
|0:0
|Панетоликос
|7 тур
|18 июля, суббота
|19:15
|Панетоликос
|1:0
|Волос
|23 тур
|10 февраля, понедельник
|19:00
|Панетоликос
|1:1
|Волос
|10 тур
|9 ноября, суббота
|18:15
|Волос
|3:2
|Панетоликос
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ионикос
|33
|12
|9
|12
|44:42
|+2
|45
|2.
|ОФИ
|33
|11
|11
|11
|40:45
|-5
|44
|3.
|Астерас
|33
|11
|8
|14
|33:37
|-4
|41
|4.
|Волос
|33
|10
|10
|13
|47:48
|-1
|40
|5.
|Панетоликос
|33
|10
|7
|16
|32:48
|-16
|37
|6.
|Атромитос
|33
|8
|9
|16
|33:52
|-19
|33
|7.
|ПАС Ламия
|33
|6
|8
|19
|24:44
|-20
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|33
|4
|10
|19
|16:57
|-41
|22