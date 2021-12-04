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Волос - Панетоликос

04.12.2021, Суббота, 18:15 мск Греция. Суперлига, 12 тур Волос - Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
3 тур
10 апреля, суббота 15:00 Волос 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021)
25 тур
7 марта, воскресенье 18:15 Панетоликос 1:0 Волос
12 тур
13 декабря, воскресенье 18:15 Волос 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
18 июля, суббота 19:15 Панетоликос 1:0 Волос
23 тур
10 февраля, понедельник 19:00 Панетоликос 1:1 Волос
10 тур
9 ноября, суббота 18:15 Волос 3:2 Панетоликос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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