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Атромитос - Аполлон Смирнис

04.12.2021, Суббота, 18:15 мск Греция. Суперлига, 12 тур Атромитос - Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
2 тур
3 апреля, суббота 15:00 Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2020/2021)
22 тур
13 февраля, суббота 20:30 Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос
9 тур
21 ноября, суббота 18:15 Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2018/2019)
27 тур
8 апреля, понедельник 19:00 Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис
12 тур
1 декабря, суббота 20:00 Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2017/2018)
16 тур
8 января, понедельник 20:30 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос
1 тур
21 августа, понедельник 21:30 Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 19:15 Аполлон Смирнис 2:3 Атромитос
5 тур
21 сентября, суббота 19:15 Атромитос 2:0 Аполлон Смирнис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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