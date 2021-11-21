Введите ваш ник на сайте

Панетоликос - Аполлон Смирнис

21.11.2021, Воскресенье, 18:15 мск Греция. Суперлига, 10 тур Панетоликос - Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
4 тур
17 апреля, суббота 17:15 Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос
13 тур
19 декабря, суббота 18:15 Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2018/2019)
28 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Аполлон Смирнис 0:1 Панетоликос
13 тур
10 декабря, понедельник 20:00 Панетоликос 2:1 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2017/2018)
24 тур
5 марта, понедельник 20:30 Аполлон Смирнис 2:1 Панетоликос
9 тур
29 октября, воскресенье 18:15 Панетоликос 1:1 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2013/2014)
25 тур
16 февраля, воскресенье 19:15 Панетоликос 2:1 Аполлон Смирнис
8 тур
20 октября, воскресенье 19:15 Аполлон Смирнис 1:1 Панетоликос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
...
  • Читайте нас: 