Введите ваш ник на сайте

ОФИ - Атромитос

06.11.2021, Суббота, 18:15 мск Греция. Суперлига, 9 тур ОФИ - Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
4 тур
17 апреля, суббота 15:00 ОФИ 1:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
10 января, воскресенье 18:15 Атромитос 0:0 ОФИ
3 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 ОФИ 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
24 тур
17 февраля, понедельник 20:30 ОФИ 1:0 Атромитос
11 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Атромитос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Атромитос 0:2 ОФИ
15 тур
31 января, четверг 18:15 ОФИ 1:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 3:0 ОФИ
4 тур
20 сентября, суббота 19:15 ОФИ 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2013/2014)
31 тур
26 марта, среда 19:15 ОФИ 2:0 Атромитос
14 тур
8 декабря, воскресенье 19:15 Атромитос 3:0 ОФИ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
...
  • Читайте нас: 