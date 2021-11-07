Введите ваш ник на сайте

Волос - Арис

07.11.2021, Воскресенье, 18:15 мск Греция. Суперлига, 9 тур Волос - Арис
Греция. Суперлига (2020/2021)
15 тур
7 января, четверг 18:15 Арис 2:0 Волос
2 тур
20 сентября, воскресенье 20:30 Волос 0:1 Арис
Греция. Суперлига (2019/2020)
15 тур
19 декабря, четверг 18:15 Арис 4:0 Волос
2 тур
31 августа, суббота 21:30 Волос 1:0 Арис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
...
  • Читайте нас: 