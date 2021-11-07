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Астерас - ПАС Ламия

07.11.2021, Воскресенье, 16:00 мск Греция. Суперлига, 9 тур Астерас - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021)
22 тур
13 февраля, суббота 18:15 Астерас 0:0 ПАС Ламия
9 тур
21 ноября, суббота 16:00 ПАС Ламия 2:2 Астерас
Греция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
18 июля, суббота 19:15 Астерас 1:1 ПАС Ламия
21 тур
27 января, понедельник 21:00 ПАС Ламия 1:1 Астерас
8 тур
28 октября, понедельник 20:30 Астерас 4:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2018/2019)
25 тур
16 марта, суббота 18:15 Астерас 0:0 ПАС Ламия
10 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 ПАС Ламия 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2017/2018)
18 тур
21 января, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 1:0 Астерас
3 тур
9 сентября, суббота 16:00 Астерас 1:3 ПАС Ламия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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