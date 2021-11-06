ПАС - Панетоликос

|5 тур
|24 апреля, суббота
|15:00
|ПАС
|0:1
|Панетоликос
|5 тур
|24 апреля, суббота
|15:00
|ПАС
|0:1
|Панетоликос
|21 тур
|8 февраля, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|1:2
|ПАС
|8 тур
|7 ноября, суббота
|18:15
|ПАС
|0:0
|Панетоликос
|22 тур
|25 февраля, понедельник
|20:00
|Панетоликос
|1:0
|ПАС
|7 тур
|20 октября, суббота
|18:15
|ПАС
|0:2
|Панетоликос
|26 тур
|31 марта, суббота
|15:00
|Панетоликос
|1:0
|ПАС
|11 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:15
|ПАС
|1:1
|Панетоликос
|24 тур
|11 марта, суббота
|16:00
|ПАС
|0:0
|Панетоликос
|9 тур
|31 октября, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|1:2
|ПАС
|25 тур
|5 марта, суббота
|16:00
|ПАС
|2:0
|Панетоликос
|10 тур
|9 ноября, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|2:1
|ПАС
|28 тур
|15 марта, воскресенье
|16:00
|ПАС
|0:0
|Панетоликос
|11 тур
|11 января, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|0:0
|ПАС
|24 тур
|9 февраля, воскресенье
|19:15
|ПАС
|1:0
|Панетоликос
|7 тур
|7 октября, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|2:0
|ПАС
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|25
|8
|3
|62:26
|+36
|83
|2.
|ПАОК
|36
|19
|7
|10
|58:33
|+25
|64
|3.
|Арис
|36
|18
|8
|10
|39:28
|+11
|62
|4.
|Панатинаикос
|36
|18
|7
|11
|52:26
|+26
|61
|5.
|АЕК
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|6.
|ПАС
|36
|12
|10
|14
|34:42
|-8
|46