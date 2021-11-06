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ПАС - Панетоликос

06.11.2021, Суббота, 18:15 мск Греция. Суперлига, 9 тур ПАС - Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
5 тур
24 апреля, суббота 15:00 ПАС 0:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
8 февраля, понедельник 20:30 Панетоликос 1:2 ПАС
8 тур
7 ноября, суббота 18:15 ПАС 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 20:00 Панетоликос 1:0 ПАС
7 тур
20 октября, суббота 18:15 ПАС 0:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
26 тур
31 марта, суббота 15:00 Панетоликос 1:0 ПАС
11 тур
19 ноября, воскресенье 18:15 ПАС 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
11 марта, суббота 16:00 ПАС 0:0 Панетоликос
9 тур
31 октября, понедельник 20:30 Панетоликос 1:2 ПАС
Греция. Суперлига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 16:00 ПАС 2:0 Панетоликос
10 тур
9 ноября, понедельник 20:30 Панетоликос 2:1 ПАС
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
15 марта, воскресенье 16:00 ПАС 0:0 Панетоликос
11 тур
11 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 0:0 ПАС
Греция. Суперлига (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 19:15 ПАС 1:0 Панетоликос
7 тур
7 октября, понедельник 20:30 Панетоликос 2:0 ПАС
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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